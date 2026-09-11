CRONACA Rimini, controlli anti-borseggio sui bus: arrestato 53enne, identificato il fratello L'intervento alla fermata di viale Principe Amedeo. L'uomo avrebbe rifiutato di identificarsi e spintonato un agente nel tentativo di allontanarsi. Sui telefoni dei due un archivio di foto degli agenti in borghese in servizio

Rimini, controlli anti-borseggio sui bus: arrestato 53enne, identificato il fratello.

Due fratelli, già noti alle forze dell'ordine per episodi analoghi, sono stati fermati nell'ambito di un servizio congiunto in abiti civili della squadra di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Rimini e della Polizia di Stato, impegnate nel contrasto ai reati predatori sui mezzi pubblici. Uno dei due, un 53enne, è stato arrestato dopo essersi opposto al controllo. L'intervento è avvenuto nella tarda mattinata di ieri alla fermata del bus di viale Principe Amedeo, all'altezza del grattacielo.

I due erano stati intercettati durante servizi di controllo e pedinamento lungo alcune linee degli autobus sulle quali, nei giorni scorsi, erano stati segnalati borseggi. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, uno dei fratelli avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e tentato di allontanarsi, spintonando un agente. L'uomo, classe 1973, è stato quindi arrestato per favoreggiamento personale, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il fratello è stato identificato nel corso dello stesso servizio. Durante il controllo, gli agenti hanno inoltre accertato che sui telefoni dei due era conservato un “vero e proprio archivio fotografico degli agenti della polizia operanti in borghese” impiegati su quelle linee, materiale ritenuto “utile a riconoscerli e a evitare i controlli”. Il 53enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando della Polizia locale in attesa del giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Rimini.

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