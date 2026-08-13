RIMINI CRONACA Rimini. Controlli dei Carabinieri, sei denunce e sei patenti ritirate I militari hanno identificato 145 persone e controllato 75 veicoli. A Miramare denunciati due giovani per rapina aggravata, a Torre Pedrera due uomini trovati con lame di 12 centrimetri

Rimini. Controlli dei Carabinieri, sei denunce e sei patenti ritirate.

Sei persone denunciate, sei patenti ritirate per guida sotto l'influenza dell'alcol, droga e coltelli sequestrati. È il bilancio dei controlli effettuati nelle scorse ore dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, che hanno identificato 145 persone e controllato 75 veicoli. A Miramare, due giovani di 19 e 22 anni sono stati denunciati per concorso in rapina aggravata e porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbero minacciato di morte con un coltello un ventenne riminese, facendosi consegnare un pacchetto di sigarette. I Carabinieri li hanno intercettati poco dopo e hanno sequestrato un coltello con lama di 12 centimetri. A Bellariva un cittadino albanese di 48 anni è stato sorpreso alla guida di un'auto risultata rubata. Il mezzo è stato restituito alla proprietaria e l'uomo denunciato per ricettazione.

In centro città, invece, un 18enne albanese è stato controllato mentre era in sella a una bicicletta elettrica rubata, poi riconsegnata al proprietario. Anche per il giovane è scattata una denuncia per ricettazione. A Torre Pedrera, due cittadini marocchini di 23 e 42 anni sono stati trovati in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli con lame di 12 centimetri, sequestrati dai militari.

Sul fronte della sicurezza stradale, quattro automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, mentre due trentenni si sono rifiutati di sottoporsi all'alcoltest. Per tutti è scattato il ritiro della patente. Nel corso dei controlli, infine, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Rimini quali presunti assuntori di sostanze stupefacenti. Sequestrate dosi di crack, cocaina e marijuana.

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