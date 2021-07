Rimini, controlli nel locali: multe e chiusure per due locali

Interventi da parte della polizia di Stato durante il weekend per garantire il rispetto delle normative anti- covid. Venerdì sera un intervento presso un pub di viale Regina Elena, dove una trentina di persone stavano ballando tra i tavoli del pub e a due ragazze di 16 anni erano stati serviti alcolici. Il proprietario del locale è stato denunciato penalmente per vendita di alcool a minori di 16 oltre che sanzionati amministrativamente per violazione alle normativa Covid.

Ieri sera i controlli si sono invece spostati in spiaggia ai chiringuiti. 350 le persone presenti ad una festa in spiaggia, un centinaio delle quali intente a ballare e numerose altre assembrate nei bar e alle casse. Appurato degli agenti che nessuno del locale si preoccupava per assicurare il distanziamento delle persone ed il divieto di ballare, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente il titolare del locale e hanno disposto la chiusura del locale per 5 giorni.