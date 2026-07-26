Rimini, controlli straordinari dei Carabinieri: 6 denunce e 2 patenti ritirate

Sei persone denunciate, due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, droga e un coltello sequestrati: è il bilancio dei controlli condotti nelle scorse ore dai carabinieri della Compagnia di Rimini, che hanno identificato 245 persone e verificato 196 veicoli.

A Miramare un uomo di 40 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, è entrato durante la notte nell’abitazione di una persona con la quale aveva avuto precedenti dissidi. Dopo averla aggredita verbalmente e averle scagliato contro alcuni oggetti, tra cui una bottiglia di birra, avrebbe estratto un coltello minacciandola. I militari, intervenuti dopo l’allarme, lo hanno disarmato e denunciato per minaccia aggravata e violazione di domicilio.

Sul fronte del contrasto allo spaccio di droga, sono stati denunciati due giovani. Un diciottenne è stato sorpreso mentre cedeva una dose di crack, mentre un ventunenne è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Sequestrati anche 170 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Due donne, di 53 e 48 anni, sono state invece fermate alla guida con tassi alcolemici pari a circa tre volte il limite consentito: per entrambe è scattato il ritiro della patente. Sul lungomare un uomo di 34 anni è stato sanzionato per ubriachezza molesta dopo aver infastidito alcuni passanti, mentre in centro un sessantunenne è stato denunciato per aver violato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Rimini. Tre persone, infine, sono state segnalate alla Prefettura come presunte assuntrici di crack e hashish.







