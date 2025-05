Rimini, controlli sui mezzi pesanti: scoperto camion truccato con telecomando

Continuano serrati i controlli della Polizia di Stato di Rimini sui tempi di guida e riposo degli autotrasportatori, fondamentali per prevenire incidenti legati alla stanchezza. Lunedì 29 aprile, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Novafeltria, insieme ai tecnici della Motorizzazione Civile, ha fermato un camion guidato da un 42enne straniero.

L’analisi del cronotachigrafo ha evidenziato anomalie, inducendo gli agenti a condurre il mezzo in un’officina specializzata. Qui, sotto la cabina, è stato scoperto un sensore parallelo collegato a un telecomando, usato per eludere i controlli sui tempi di guida.

Come se non bastasse, era stato anche disattivato il sistema per il controllo delle emissioni: il veicolo poteva continuare a viaggiare anche senza AdBlue, violando le norme ambientali. Il mezzo è stato bloccato e tutti i dispositivi irregolari sono stati sequestrati. Per l’autista sono scattate multe per oltre 3.000 euro, 14 punti decurtati dalla patente e ritiro della stessa, in attesa di sospensione. Dall’inizio del 2025 sono già 66 i camionisti sanzionati per violazioni simili nel riminese.