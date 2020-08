Rimini: coppia di borseggiatori col figlio piccolo in autobus, presi dalla Polizia

Coppia con figlio piccolo arrestata dalla Polizia di Rimini per un borseggio su un bus. Si tratta di un una 23enne di Bologna già nota dalle forze dell'ordine e del compagno riminese di 25 anni: ieri sul bus hanno sottratto dalla borsa di una turista toscana di 76 anni, 820 euro in contanti. Salita sul mezzo, la Polizia ha subito individuato la 23enne grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Il denaro è stato trovato nel portafogli del compagno. Entrambi sono stati arrestati per furto pluriaggravato in concorso, in attesa dell'udienza per direttissima che si celebrerà nella mattinata odierna. Dopo aver affidato il minore alla nonna paterna, i poliziotti hanno riconsegnato il denaro alla turista.



