Rimini: corsa contro il tempo per fermare l'abbattimento della famiglia di caprioli al Fellini.

Sono state concesse 48 ore alle associazioni ambientaliste di Rimini per salvare la famiglia di caprioli all'Aeroporto Federico Fellini.



La Fondazione Cetacea precisa che la questione riguarda due animali: un capriolo femmina adulto (chiamata "Federica" dagli attivisti, in omaggio a Fellini) e un cucciolo di circa tre mesi, verosimilmente il figlio della prima. Improbabile, "ma non da escludere", la presenza di altri esemplari in transito nella zona. Le associazioni hanno tempo fino a domani per provvedere alla cattura e alla sistemazione degli esemplari nel rispetto dei protocolli vigenti in materia

L'ENPA, in una nota, si chiede perché non si sia intervenuti nel corso dell'anno e lamenta il poco tempo concesso a teleanestesista e volontari per trovare l'animale. Lamenta inoltre il mancato utilizzo di dardi anestetici a lunga gettata e ricorda che "i cacciatori sono già pronti". L'associazione quindi chiede a tutti coloro interessati a fermare l'abbattimento di scrivere alla Regione Emilia-Romagna, al Presidente Bonaccini e al personale dell'aeroporto per trovare una soluzione.

Dalla Regione Emilia-Romagna Giulia Gilbertoni (Gruppo Misto) chiede chiarimenti all'esecutivo regionale sulla vicenda e chiede il coinvolgimento degli enti coinvolti affinché "sia dato tutto il tempo necessario per la tutela dei caprioli e per la loro messa in sicurezza, e certamente oltre le 48 ore ‘concesse’, mettendo al primo posto la convivenza civile e il rispetto della fauna selvatica”.



