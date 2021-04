Rimini: costituito l'Osservatorio Provinciale anti-usura e anti-racket

Prefettura di Rimini

Nasce l'Osservatorio Provinciale anti-usura e anti-racket. È questo il primo risultato del protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto di questi fenomeni, sottoscritto tra la Prefettura di Rimini; la Commissione regionale Abi Emilia Romagna; la Banca d'Italia; la Camera di Commercio della Romagna e le associazioni di categoria.









Tra i suoi compiti, spiega una nota, l'Osservatorio avrà "la promozione di iniziative di informazione sull'utilizzo dei Fondi di prevenzione dell'usura, mantenendosi in stretto contatto con i Confidi, le categorie ed altri soggetti pubblici e privati impegnati nel settore; il monitoraggio dell'applicazione del protocollo per una migliore definizione di strategie di prevenzione e contrasto, in accordo con le banche; il sostegno verso iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura; l'organizzazione di incontri periodici per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi connessi ad esempio alla ludopatia, anche attraverso testimonianze di persone che hanno vissuto il dramma dell'usura. "La crisi economica causata dalla pandemia ha messo in grave difficoltà operatori e famiglie", ha ricordato il Prefetto Giuseppe Forlenza - il protocollo, aggiornato rispetto ad un precedente documento del 2014, risponde all'evoluzione sociale, economica e normativa che si è verificata".

Sottolineata nell'occasione la funzione di controllo svolta dalle Camere di commercio, in collaborazione attiva con le prefetture e le forze dell'ordine per "preservare il territorio da infiltrazioni da parte della criminalità organizzata".