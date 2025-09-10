Rimini, cresce l’allarme maltrattamenti sugli animali: 134 segnalazioni in 8 mesi

Nei primi otto mesi del 2025 la Polizia Locale di Rimini ha registrato 134 segnalazioni per maltrattamenti e irregolarità nella gestione di animali d’affezione, già quasi al livello dell’intero 2024 (165). Un dato che da un lato evidenzia maggiore attenzione dei cittadini, dall’altro mostra criticità ancora diffuse.

Le situazioni più gravi riguardano cani, gatti e persino un pappagallo tenuti in condizioni inadeguate, senza possibilità di esprimere i comportamenti naturali della specie. Segnalati anche un cane morto per cause violente, episodi di aggressioni (quattro tra cani e uno ai danni di una persona), bivacchi e accattonaggio con animali, oltre a disturbi alla quiete per abbaio persistente.

Sul fronte sanzioni, da gennaio ad agosto sono state elevate 12 multe per un totale di 2.542 euro, con tre sequestri amministrativi di cani. Le violazioni più comuni: animali in stato di abbandono o sporco, mancata iscrizione all’anagrafe canina, omessa comunicazione di decessi e cani lasciati liberi senza guinzaglio. Tre le informazioni di reato già trasmesse all’Autorità giudiziaria, con altre cinque indagini in corso.

"Il rispetto per gli animali è un indicatore del livello di civiltà di una comunità – commenta l’assessora Francesca Mattei –. Accogliere un animale significa prendersi responsabilità concrete, non solo affetto. Continueremo a destinare risorse a controlli e sensibilizzazione, perché ogni forma di crudeltà è inaccettabile".







