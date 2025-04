CRONACA Rimini, crolla un pino a Marina Centro: colpita una ragazza in scooter, illesa per miracolo L’albero si è abbattuto improvvisamente in viale Vespucci travolgendo la giovane e alcuni mezzi. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e soccorsi. Strada chiusa e traffico deviato.

Rimini, crolla un pino a Marina Centro: colpita una ragazza in scooter, illesa per miracolo.

Attimi di paura questa mattina a Marina Centro, a Rimini, dove intorno alle 11:00 un grosso pino è improvvisamente crollato in viale Amerigo Vespucci, nei pressi dell’incrocio con viale Paolo Mantegazza, travolgendo una donna a bordo di uno scooter e alcuni veicoli.

La 48enne, colpita in pieno dalla caduta dell’albero mentre transitava sulla carreggiata, è rimasta praticamente illesa, seppur sotto choc. A soccorrerla per primi sono stati gli agenti della Polizia di Stato, presenti sul posto per un posto di controllo e che hanno assistito in diretta alla scena. Gli operatori hanno immediatamente rimosso i rami che la intrappolavano, liberandola e affidandola alle cure dei sanitari.

Pochi minuti dopo, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche un’ambulanza, i vigili del fuoco, la Polizia locale, Start Romagna e altre forze dell’ordine. La donna è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Il pino, sradicatosi completamente alla base, come mostrano le immagini, ha occupato l’intera carreggiata, provocando la chiusura del tratto interessato e la deviazione del traffico. L’area è stata messa in sicurezza con bandelle e transenne, mentre sono in corso le operazioni di rimozione del tronco e la verifica di stabilità delle altre alberature lungo il viale.

L’episodio riapre la questione sulla sicurezza del verde urbano in una delle zone più frequentate della città, specialmente in vista dell’imminente stagione turistica.

