Rimini, crolla un pino a Marina Centro: colpita una ragazza in scooter, trasportata al Bufalini

Attimi di paura questa mattina a Marina Centro, a Rimini, dove intorno alle 11:00 un grosso pino è improvvisamente crollato in viale Amerigo Vespucci, nei pressi dell’incrocio con viale Paolo Mantegazza, travolgendo una donna a bordo di uno scooter e alcuni veicoli.

La 48enne è stata colpita in pieno mentre transitava sulla carreggiata. Apparentemente vigile e non grave, è stata soccorsa da una pattuglia della Polizia di Stato, presente sul posto, che ha assistito in diretta alla scena e l’ha liberata da rami e cavi del filobus, fortunatamente non attivi.

Poco dopo, sono stati accertati traumi multipli alla donna, che hanno reso l'intervento dei sanitari del 118 e il trasporto all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non sono considerate critiche, ma richiedono ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia locale, Start Romagna e il personale di Anthea, che ha redatto una scheda sulla pianta caduta. Il pino, completamente sradicato alla base, ha occupato l’intera carreggiata, provocando la chiusura temporanea del traffico. L’area è stata messa in sicurezza, mentre proseguono i controlli sulle altre alberature lungo il viale.