Rimini: da domani gren pass obbligatorio per centri estetici e parrucchieri.

Da domani per accedere negli esercizi che forniscono servizi alla persona sarà necessario esibire il ‘green pass base’, quindi sarà sufficiente l’aver fatto un tampone. “È un provvedimento che aumenta la tutela dei lavoratori del nostro settore – spiega Paolo Lo Gioco, presidente della categoria a Confartigianato Imprese Rimini – ma è un pannicello caldo perché l’obiettivo deve restare la vaccinazione. La prima conseguenza è una pioggia di disdette. Il nostro territorio ha il triste primato no vax, questo è un problema molto serio".

"A questo si collega una conseguenza diretta, la richiesta del servizio a domicilio, che dobbiamo rifiutare ma che in un contesto di così grave difficoltà trova un argine meno solido”. Il timore di Confartigianato è che venga incrementato il lavoro nero.

Altro interrogativo quello che riguarda i minori di 12 anni, ai quali è stata aperta ora la possibilità di vaccinarsi. "Sembra sia una categoria esclusa dal green pass, ma Confartigianato Imprese Rimini sta cercando conferme per evitare situazioni spiacevoli".

