Rimini dà l'ultimo abbraccio a Samuel. Il Vescovo: "Sei un pesciolino nel mare dell'amore di Dio"

Nel pomeriggio si sono svolti i funerali del piccolo Samuel Imbuzan, il bambino di 11 anni morto in Sardegna a seguito dell'esplosione del camper con cui era in vacanza con i genitori. “Sarai sempre nei nostri cuori”, recita lo striscione colorato fuori dalla chiesa.

Una intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del piccolo: c'erano i compagni di scuola, gli amici della parrocchia, che frequentava assiduamente, semplici cittadini che hanno voluto partecipare all'ultimo saluto. Tantissimi i fiori nella chiesa del Villaggio Primo maggio.

A celebrare le esequie il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi: “Era un pesciolino perché gli piaceva sempre stare in acqua – gli aveva detto durante un incontro la mamma -, e in quel momento non doveva essere li. Ma ora Samuel sta nuotando in un altro mare, nel mare dell’amore di Dio”. Toccanti le parole della sorella Giada, che non era in vacanza in Sardegna: “Sei in ogni cosa che mi circonda e sarai sempre una parte di me”.



Nell'incendio è rimasto gravemente ustionato anche il padre Daniel, nel disperato tentativo di salvare il figlio, che ha però potuto partecipare al funerale dopo il via libera dell'Ospedale Bufalini dove si trova ricoverato.