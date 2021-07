VACCINAZIONI Rimini, da lunedì l’hub vaccinale si sposta sulla consolare per San Marino

Nuova sede, definitiva, per la sede vaccinale Provinciale di Rimini. Da lunedì 5 luglio l'hub per le vaccinazioni sarà in Strada Consolare Rimini-San Marino, al civico 76.

La nuova sede - fa sapere l'Ausl Romagna - avrà la possibilità di allestire 8 linee vaccinali estendibili a 10, oltre che un ampio parcheggio di circa mq 7.000 a disposizione dedicato agli utenti che dovranno sottoporsi a vaccinazione. L'area inoltre è anche servita da servizio pubblico di trasporto al fine di permettere la massima fruibilità alla popolazione.

Tutti coloro che avevano già l’appuntamento per eseguire la vaccinazione in Fiera e che al momento della prenotazione hanno lasciato il proprio recapito – conclude l'Ausl - saranno contattati tramite sms, telefono e mail con l’indicazione e l’indirizzo della nuova sede.

