Rimini: da Roma il via libera a portare la tassa di soggiorno a 10 euro, decide Gnassi

La possibilità di aumentare la tassa di soggiorno fino a 10 euro, prevista dal dl fisco, "riguarda pochissimi casi, come Firenze e Rimini", cioè Comuni capoluogo di provincia che "abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti". Lo precisa il ministero per i Beni culturali. "Nessun aumento della tassa di soggiorno per i comuni italiani", spiega. "I sindaci delle due città - viene aggiunto - se lo riterranno, potranno usufruire di questa norma", mentre per Roma e Venezia già era possibile.

L'aumento della tassa di soggiorno, nel caso in cui venga deciso, spiega il Ministero, servirà a "compensare i numerosi servizi offerti ai milioni di turisti" e "per finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali".