Rimini: dal 1° gennaio non si circola in centro con veicoli inquinanti

Non si ferma l'allerta smog in Emilia-Romagna. Dall'inizio dell'anno è scattata la fase dei provvedimenti di limitazione alla circolazione dei veicoli privati nel territorio del Comune di Rimini, previsti dal Piano Aria Integrato Regionale e dal Nuovo Accordo di Bacino Padano. Le limitazioni, fino al 30 aprile 2023 riguarderanno i veicoli più inquinanti, a cui si aggiungono in questa seconda fase i veicoli diesel euro 4, che saranno fermi dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

Possono sempre circolare i veicoli elettrici e ibridi, car pooling (veicoli con almeno 3 persone a bordo), trasporti specifici e per usi speciali. Sono inoltre state individuate deroghe specifiche per alcune tipologie di veicoli e di utenti, come le famiglie con una fascia Isee inferiore a 19 mila euro e i veicoli per l'accompagnamento degli alunni a scuola.



Per informazioni sulle modalità di adesione e sui dettagli del servizio sul sito https://regioneer.it/move-in, chiamando il numero verde 800.318.318 (da lunedì a sabato dalle 08:00 alle 20:00, esclusi i festivi) oppure scrivendo a info.movein@ariaspa.it.