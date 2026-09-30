Rimini, dal 1° ottobre tornano le misure antismog: confermati i blocchi alla circolazione

Dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027 tornano a Rimini le misure stagionali per la qualità dell’aria previste dal PAIR 2030, il Piano Aria Integrato Regionale dell’Emilia-Romagna. Restano sostanzialmente confermate le limitazioni già applicate nella scorsa stagione.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area urbana a mare della Statale 16 non potranno circolare autoveicoli e veicoli commerciali diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, benzina/GPL e benzina/metano fino a Euro 2, oltre a ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Restano previste deroghe, tra le altre, per mezzi elettrici e ibridi, car pooling, servizi essenziali, assistenza sanitaria e veicoli al servizio di persone con disabilità.

Confermate anche le domeniche ecologiche, quattro al mese da ottobre a marzo, durante le quali il blocco verrà esteso anche ai diesel Euro 5. Lo stesso avverrà in caso di attivazione delle misure emergenziali legate al superamento delle soglie di PM10.

Dal 1° ottobre continuerà inoltre il sistema Move-In, che attraverso una black box consente ai veicoli soggetti alle restrizioni di percorrere una quota prestabilita di chilometri. L’adesione non permette però di circolare durante le domeniche ecologiche o in presenza di misure emergenziali.

La principale novità riguarda il riscaldamento: l’accensione degli impianti termici civili è fissata dal 1° novembre 2026. Restano inoltre il limite di 19 gradi per abitazioni, uffici e negozi, il divieto di sosta con motore acceso e le restrizioni sull’utilizzo degli impianti a biomassa più inquinanti.







