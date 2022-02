STATALE 16 Rimini, dal 17 marzo cantieri per realizzare due rotonde e cinque sottopassi Nella seconda metà del 2023 i lavori sulla consolare San Marino

Era da una quindicina di anni che si aspettavano questi interventi e ora ci siamo. I “due buchi neri” della Statale 16 di Rimini, come li ha definiti il sindaco Sadegholvaad, verranno colmati: al via dal 17 marzo i lavori per la rotonda all'altezza di via Montescudo, snodo cruciale della viabilità verso il centro, e il sottopasso ciclopedonale di via Coriano, grazie al quale sarà possibile attraversare la linea della Statale in piena sicurezza e senza tempi di attesa. La fine di questi cantieri è prevista per il mese di dicembre. L'altro buco nero che verrà sanato è l'incrocio tra la Statale 16 e la Consolare di San Marino, dove è prevista una rotatoria di 110 metri di diametro, che agevolerà il collegamento sia verso il centro di Rimini sia verso il Titano. L'intervento comprende anche la realizzazione di una sottovia stradale per collegare direttamente via Euterpe e via della Repubblica e un nuovo percorso ciclopedonale con tre sottopassi, in grado di connettere il Parco della Cava con la zona residenziale di via Montescudo. I lavori per gli attraversamenti entreranno nel vivo questa estate, mentre per la rotatoria nel corso dell'autunno, in modo da completare tutto nella seconda metà del 2023.

[Banner_Google_ADS]



Entro la stessa data, infine, si concluderanno altri tre interventi strategici: il sottopasso ciclopedonale tra la SS16 e via della Fiera, quello di via Covignano e la ciclabile che collegherà quest'ultima all'area tra via Marecchiese e via Padulli. Una serie di interventi che cambieranno il volto della viabilità cittadina. "Sono interventi molto attesi dai riminesi e dai turisti - commenta Roberta Frisoni, assessore alla Mobilità e Urbanistica -, che permetteranno di fluidificare il traffico sulla Statale 16 ed eliminare quei semafori che ancora ci sono su quell'asse viario. Inoltre viene abbattuto un muro per chi viene a piedi o in bicicletta da monte della Statale e deve raggiungere il mare". Inevitabili le ricadute dei cantieri sul traffico. Ma gli addetti ai lavori assicurano che i disagi saranno ridotti il più possibile. "I maggiori cambiamenti - spiega Claudio Cerbarano, Autostrade per l'Italia - sono quelli che riguardano gli attraversamenti ciclopedonali della Statale, che verrà interrotta. Dovremo dunque deviare alcuni flussi di traffico verso le strade interne. Garantendo comunque il flusso da Sud verso Nord, ma ci saranno degli impatti sugli attraversamenti".

Nel video le interviste a Roberta Frisoni, assessore alla Mobilità e Urbanistica, e Claudio Cerbarano, Autostrade per l'Italia

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: