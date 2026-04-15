Rimini, Dalila Brocculi è Alfiere della Repubblica: la 16enne premiata per il volontariato con i neonati prematuri

Dalila Brocculi è nata il 25 ottobre 2009 dopo solo 28 settimane di gestazione: pesava poco più di un chilo ed è stata ricoverata per due mesi nella Terapia Intensiva Neonatale dell’Infermi di Rimini. Oggi ha 16 anni, studia al liceo e torna in quelle corsie come volontaria dell’associazione ‘La Prima Coccola’, che sostiene le famiglie dei neonati prematuri come lei, portando conforto e speranza a chi affronta momenti di particolare fragilità. La sua storia è stata notata anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la scorsa settimana sua mamma Chiara ha ricevuto una chiamata dal Quirinale: Dalila è stata nominata tra i nuovi ‘Alfieri della Repubblica’, riconoscimento riservato ai giovani distintisi per impegno civico, solidarietà e senso di responsabilità. Il mese prossimo sarà ricevuta e premiata dal capo dello Stato.

“Quando ho risposto alla telefonata ero tra gioia e incredulità: quando ho visto un numero chiamare da Roma pensavo l’ennesimo call center o l’ennesima chiamata pubblicitaria. Quando ho risposto e dall’altra parte mi hanno detto che mi stavano chiamando dal Quirinale sono rimasta inizialmente senza parole. Poi ovviamente la gioia ha preso il sopravvento su tutte le notizie”, spiega la mamma, Chiara Soldati. “L’ho trovata con un mazzo di fiori, mia madre ha detto alle mie amiche: state assistendo a questo bellissimo momento. E io: 'A quale momento, perché hai un mazzo di fiori per me?' Poi leggo con la coda dell’occhio il bigliettino con su scritto 'Per il mio Alfiere della Repubblica’: ‘Alfiere della Repubblica io?’. Da lì sono scoppiata di gioia”, racconta Dalila.

Dalila è ambasciatrice dell’associazione ‘La Prima Coccola’ dal 2023 e ha portato la propria testimonianza anche in ambito scolastico, come esempio di resilienza e solidarietà. “Quando sono arrivata inizialmente andavo solo in reparto dai genitori, ma ero molto piccola. Soprattutto i genitori mi venivano a chiedere 'Ma sei tu quella che è nata da 900 grammi?' Sì, sono io per dimostrargli che in realtà sono cresciuta, si può crescere e che, diciamo, non si rimane piccoli per sempre, perché lì quasi perdono la cognizione del tempo”, spiega.

Nel servizio le interviste a Dalila Brocculi e alla madre, Chiara Soldati







