Rimini: dalla sicurezza stradale ai controlli per la pandemia, un 2021 di grande lavoro per la Polizia Locale.

Dai dati sulle attività del 2021 della Polizia Locale di Rimini, sul fronte della gestione dell'emergenza Covid, sono state circa 972 le pattuglie impegnate nei controlli, che in totale hanno controllato 20.548 persone e 6.533 attività commerciali. 709 i controlli per la verifica del possesso della certificazione verde, che hanno portato a sanzionare 56 persone.

In calo di oltre il 18%, rispetto all'anno precedente, gli incidenti stradali per un totale di 1.174. Anche quelli mortali sono scesi: se ne sono registrati 5, due in meno rispetto al 2020. 144 le patenti ritirate e 97 le persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza. Anche le violazioni al codice della strada, che sono state 107.750, registrano un trend in discesa, con una diminuzione di oltre 7.000 violazioni rispetto all'anno pre-Covid. Scendono anche le sanzioni per l'abuso di alcolici e il loro consumo su aree pubbliche: 27 ordinanze contro le 49 dell'anno prima. Riguardo al tipo di violazioni, sul gradino più alto del podio c'è l'uso del telefonino alla guida con 332 sanzioni, al secondo posto il mancato uso delle cinture di sicurezza, con 257 sanzioni. Al terzo posto, invece, con 233 sanzioni i veicoli senza assicurazione.

In aumento i sequestri di sostanze stupefacenti: sono stati 36, 16 in più rispetto al precedente bilancio. 16 gli edifici occupati abusivamente e sottoposti a sgombro. In costante crescita lo sfruttamento della prostituzione: anche nel 2021, infatti, sono aumentate le sanzioni, a 350. Registra un trend in crescita anche il numero dei TSO (trattamenti sanitari obbligatori), che sono stati quasi 200. Quello che invece è un aumento positivo, riguarda la videosorveglianza con 194 telecamere installate sul territorio comunale. 54 in più rispetto al 2020.

