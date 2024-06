CRONACA Rimini: danneggia l’auto della polizia, identificato dalle telecamere e denunciato Sinistro ad una volante della Polizia locale a Viserba

Nei giorni scorsi, mentre gli agenti di polizia svolgevano un controllo di rito a dei mezzi parcheggiati impropriamente sulla pista ciclabile in via Emilia, a Viserba, il cliente di un esercizio pubblico ha iniziato a minacciare e insultare gli stessi agenti. Rifiutandosi di fornire le dovute generalità, ha aspettato che loro si allontanassero per poi danneggiare il veicolo della pattuglia, bloccando di conseguenza il servizio pubblico. L'uomo è stato però incastrato dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, che l'hanno identificato, e da un'indagine del personale del reparto Nucleo Anti abusivismo Commerciale, dal quale è stato rintracciato e denunciato a piede libero.



