Rimini: danneggiato un bancale in pietra storico nella vecchia pescheria

Uno dei bancali in pietra d'Istria della vecchia pescheria di Rimini è stato seriamente danneggiato nella notte. "Ci auguriamo che nessuno pensi sia stato solo un atto vandalico imprevedibile di alcuni folli", scrive Italia Nostra Rimini sui social, spiegando che le storiche sedute fanno della Pescheria "uno dei monumenti più importanti della storia della città", risalente al XVIII secolo. "Seppur la specifica componente umana ha materialmente determinato quello scempio, non minor peso ha avuto l'idea di considerare quegli spazi, in cui hanno vissuto e operato generazioni e generazioni di riminesi legando la propria vita a quella della città, quelli più adatti a svolgere attività di divertimento e di business", prosegue l'associazione.