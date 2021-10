Rimini: danneggiato un bancale in pietra storico nella vecchia pescheria. Rintracciato il responsabile

Uno dei bancali in pietra d'Istria della vecchia pescheria di Rimini è stato seriamente danneggiato nella notte. "Ci auguriamo che nessuno pensi sia stato solo un atto vandalico imprevedibile di alcuni folli", scrive Italia Nostra Rimini sui social, spiegando che le storiche sedute fanno della Pescheria "uno dei monumenti più importanti della storia della città", risalente al XVIII secolo.

È già stato individuato dagli organi investigativi il presunto responsabile del danneggiamento dell'antico manufatto di marmo nella Vecchia Pescheria- scrive l'amministrazione Comunale in una nota stampa. Si tratta di un 22enne riminese il quale peraltro si è anche infortunato a causa della caduta di un frammento del manufatto danneggiato. L'amministrazione fa sapere che agirà in sede legale. In mattinata si sono anche svolti i sopralluoghi di Soprintendenza e società AdArte per provvedere al delicato restauro del bancone marmoreo.