Rimini: davanti al figlio prende a pugni la moglie che riesce a scappare, arrestato.

Grazie ad una caduta accidentale del marito, una donna residente a Rimini è riuscita ad uscire di casa, rifugiarsi da una vicina e dare l'allarme perché l'uomo l'aveva appena aggredita. L'episodio risale alla sera di mercoledì scorso, quando al numero d'emergenza 112 era arrivata la richiesta d'aiuto da parte della donna.

Gli agenti si sono così precipitati in via Trieste dove hanno trovato il marito fuori dall’ingresso principale del condominio - “in stato di alterazione psico-fisica dovuto alla probabile assunzione di bevande alcoliche”, spiega la Polizia in una nota –, molto insofferente ai controllo dei poliziotti. Gli agenti hanno poi appreso i particolari della vicenda: l'uomo, cittadino straniero, dopo un diverbio con la moglie, l’aveva afferrata per un braccio e colpita con diversi pugni alla spalla e al braccio, alla presenza del figlio minore.

Da accertamenti successivi la Polizia ha scoperto che vi erano stati altri interventi per motivazioni analoghe, confermati anche dalla moglie. L'uomo è stato così arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato presso la locale Casa Circondariale.

