Rimini dedica a Pantani ciclabile giallo-rosa

E nel giorno del via libera dell'intitolazione della ciclabile di via Montescudo a Marco Pantani, la commissione Toponomastica ha dato parere favorevole anche alle altre proposte di intitolazione. Nel dettaglio, a Bibi Ballandi, storico produttore musicale e televisivo, fondatore nel 1983 del locale 'Bandiera Gialla' sul Colle di Covignano, saranno dedicati i giardini del tratto 2 del Parco del Mare.

La rotatoria all'intersezione tra via Flaminia Conca e via Fantoni sarà invece dedicata alla scrittrice Elsa Morante, mentre la rotatoria all'ingresso sud della Fiera di Rimini sarà intitolata al politico Ugo La Malfa mentre il piazzale all'intersezione tra via Soleri Brancaleoni e Via Circonvallazione Meridionale prenderà il nome del partigiano e giornalista riminese Guido Nozzoli. Infine la rotatoria tra via Emilia e via Bagli sarà intitolata a Marisa Bellisario, prima donna manager italiana.