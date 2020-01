RIMINI Rimini: definita la sede della Questura

L'ex caserma 'Giulio Cesare' di Rimini sarà la sede definitiva della 'cittadella della sicurezza', da lungo tempo in cerca di una destinazione dopo l'annosa vicenda dell'edificio di via Bassi mai entrato in funzione. Ad averlo annunciato è stato il sindaco della città, Andrea Gnassi, durante una visita alla costruzione di via Bassi. Insieme a lui, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"Grazie ad un lavoro con la Regione Emilia-Romagna, il Comune, la Prefettura, il ministero dell'Interno e il ministero delle Finanze - ha detto Gnassi -, la caserma Giulio Cesare", lasciata dall'esercito lo scorso settembre, "diventerà la sede definitiva di Guardia di Finanza, Questura e Polizia Stradale.

Intanto i primi uffici della Questura, come ha fatto sapere il Questore di Rimini nei giorni scorsi, saranno trasferiti entro l'estate nella sede provvisoria di piazzale Bornaccini.

