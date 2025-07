Rimini: Delmastro in visita ai Casetti, "previsto intervento radicale sulla prima sezione"

L'intervista ad Andrea Delmastro, Sottosegretario alla Giustizia

Molte ombre, poche luci ma l'attenzione resta alta. Il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro in visita alla Casa Circondariale di Rimini, accompagnato dalla Senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli e accolto dalla Dirigente Palma Mercurio. Il carcere dei Casetti ospita oltre 160 detenuti: numero che supera la normale capienza. Oltre al sovraffollamento, criticità maggiori nella prima sezione, l’organico della polizia penitenziaria sottodimensionato: all’appello mancano almeno 30 agenti. "Per la sezione 1 - fa sapere Delmastro - abbiamo un milione di euro di lavori, perché sono in questo momento nella fase progettuale, quindi terminerà il governo con l'intervento radicale sulla prima sezione. Per quanto riguarda gli organici, abbiamo nel tempo mandato 9 sovrintendenti che hanno fatto raggiungere la piena pianta organica di 19 sovrintendenti, abbiamo lavorato anche con qualche missione degli allievi agenti, 11 nel 2023, 2 nel 2024, adesso a settembre con il 185° corso che terminerà confido di raggiungere la quasi piena pianta organica".

Affrontata, nel punto stampa, in chiave prevenzione, anche la piaga dei suicidi tra i detenuti. "Abbiamo aggiornato il piano anti-suicidiario - afferma il Sottosegretario alla Giustizia - e onestamente io sono ultimamente convinto che la grande differenza la fa la presenza di uomini e donne della polizia penitenziaria. Abbiamo ricevuto un'eredità catastrofica, abbiamo finanziato assunzioni per oltre 10.000 allievi agenti, perché il primo garante dei detenuti, la prima persona che scongiura ipotesi suicidiarie è la presenza di uomini e donne in divisa che rappresentano la legalità e nel contempo i diritti soprattutto del detenuto più debole".

Focus, poi, sul ruolo e l'ausilio del Garante dei detenuti: Delmastro – al centro di dure polemiche politiche nei mesi scorsi – riserva, al tema, parole nette. "Sono dipinto come un anti-trattamentalista - osserva - semplicemente perché non scomodo ogni due per tre nei salotti buoni l'articolo 27 della Costituzione, ma le giuro che essendomi laureato in giurisprudenza lo conosco anch'io. Quelli che mi hanno preceduto scomodavano l'articolo 27, ma i funzionari giuridico-pedagogici, i cosiddetti educatori, non c'erano. Io ho saturato le piante organiche dei funzionari giuridico-pedagogici e allora intendiamoci, se il trattamento è la retorica per la passerella di qualche politico io non sono un trattamentalista. Se il trattamento - conclude - si assicura con atti concreti e quindi con la piena pianta organica dei funzionari giuridico-pedagogici le dico che questo traguardo nella Repubblica Italiana è stato raggiunto con il governo Meloni e il sottosegretario Delmastro".

Nel video l'intervista ad Andrea Delmastro, Sottosegretario alla Giustizia.