CRONACA Rimini, denunciato dalla compagna per stalking: arrestato 48enne residente a San Marino Avrebbe perseguitato la donna dal 2022, arrivando a minacciare anche il figlio, colleghe e amiche. L’uomo era già stato denunciato dall’ex moglie per episodi analoghi.

Rimini, denunciato dalla compagna per stalking: arrestato 48enne residente a San Marino.

E' già stato condannato per lesioni aggravate, resistenza e porto d'armi, un 48enne nei cui confronti i carabinieri di Rimini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking emessa dal gip Andrea Falaschetti al termine delle indagini coordinate dal pm Luca Bertuzzi.

Secondo la denuncia della donna è nel 2022 che il 48enne residente a San Marino avrebbe iniziato a manifestare comportamenti ossessivi nei suoi confronti.

La situazione era peggiorata quando aveva preso di mira il figlio della ex, i colleghi di lavoro e le amiche. In un'escalation andata avanti fino al luglio di quest'anno quando la donna esasperata ha chiesto ai carabinieri.

Afflitto da problemi di dipendenza da alcol e stupefacenti, era sempre riuscito a farsi perdonare gli atteggiamenti aggressivi. Ma quando le minacce "vi uccido tutti, dai facciamo a pistolettate" avevano ricompreso anche il figlio, la donna non ha più atteso e ha sporto denuncia raccontato ai carabinieri anche le pregresse vicende del 48enne denunciato anche dalla ex moglie per fatti analoghi.

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