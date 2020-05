CARCERE Rimini: detenuto aggredisce agente di Polizia Penitenziaria, Cgil Rimini chiede rinforzi

Primo maggio movimentato al Carcere di Rimini. A seguito di un acceso diverbio tra due detenuti in una camera detentiva, due operatori penitenziari sono intervenuti per separarli, ma un poliziotto ha ricevuto un pugno sul volto. Curato al pronto soccorso, ha riportato una prognosi di 10 giorni, come descritto in una nota della Funzione Pubblica Cgil di Rimini. Il sindacato chiede così al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bologna, in vista anche dell'imminente stagione estiva, che possa essere “tempestivamente avviata una procedura di interpello straordinario per l’invio in distacco o in servizio di missione di adeguate unità di rinforzo”. “Serve intervenire in maniera concreta con risorse umane, economiche e sul piano organizzativo – conclude al Cgil - al fine sanare le carenze di organico per garantire la sicurezza all’interno dell’Istituto riminese”.



