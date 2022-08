Rimini: detenuto di 37 anni si è tolto la vita in carcere. Il Garante nazionale Palma, "Riannodare il legame con la realtà"

L’uomo, di nazionalità marocchina, si è impiccato con un lenzuolo nel pomeriggio del 10 agosto. Aveva 37 anni, alle spalle una lista di piccoli reati. 51 le persone che si sono tolte la vita in carcere in questo 2022. una escalation inarrestabile che interessa tutti gli istituti penitenziari italiani e sulla quale il Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà ..il prof. Mauro Palma, nel corso della sua ultima relazione in Parlamento aveva parlato, invitando a tenere conto delle possibile ripercussioni che la sospensione delle visite e delle attività del periodo Covid avrebbero potuto avere “mi colpisce- dice- come la maggioranza dei suicidi riguardi persone giovani, ad inizio o alla fine della pena, quasi come che a pesare fosse soprattutto lo stigma” A Ferragosto il Garante sarà nel carcere di Sollicciano, “una struttura- dice- che richiede misure immediate perché la vita quotidiana è davvero insostenibile”. Dappertutto l'esigenza di riannodare il legame con la società esterna: “serve una presa in carico della persona, è necessario sensibilizzare la polizia penitenziaria ed immettere nuove figure. Servono figure sociali all'interno del carcere, aumentare la connessione con gli affetti. Il più delle volte se esiste una difficoltà tendiamo a togliere, come per esempio sottrarre alla persona tutto ciò con cui potrebbe farsi male. Invece bisognerebbe aggiungere”

Nel video l'intervista a Mauro Palma Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà