Rimini, detenuto evaso dall’ospedale rintracciato e riportato in carcere

È stato rintracciato e riportato in carcere il detenuto di 38 anni evaso questa mattina dall’ospedale di Rimini, dove era stato accompagnato per una visita medica mentre era piantonato dalla polizia penitenziaria.

L’uomo, arrestato solo la notte precedente per cumulo di pena e detenuto per rapina e falsificazione di documenti, era riuscito a fuggire dopo aver aggredito gli agenti di scorta, allontanandosi a piedi e facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

Le ricerche, avviate immediatamente e coordinate tra volanti della Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, hanno portato al rintraccio del 38enne nel pomeriggio. Il detenuto è stato individuato nella stessa colonia abbandonata dove era stato arrestato pochi giorni prima.

Dopo il fermo, l’uomo è stato riaccompagnato alla Casa Circondariale di Rimini, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Restano ora al vaglio eventuali responsabilità e le misure di sicurezza adottate durante il trasferimento in ospedale.







