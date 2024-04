CENTRO STORICO Rimini: difende una ragazza e viene picchiato da tre persone Gli agenti di Polizia, dopo aver raccolto la testimonianza del ferito, hanno identificato gli aggressori denunciandoli per lesioni aggravate.

A Rimini un ragazzo ha difeso una donna ed è stato brutalmente picchiato da tre persone. È quanto ha raccontato alle Volanti giunte alle 3:15 di sabato in via Sigismondo, in pieno centro sorrico, chiamate proprio dal giovane.

Sul posto gli agenti hanno aiutato il ragazzo che era ancora a terra e con segni al volto. Ai poliziotti ha raccontato che era intervenuto in difesa di una ragazza che veniva picchiata da un uomo ed era stato aggredito a sua volta.

In tre l'avevano picchiato con calci e pugni e lasciato a terra sanguinante. Poi si erano spostati in una via limitrofa a bere e scherzare con altri amici. I poliziotti, dopo aver raccolto la testimonianza della persona ferita, hanno identificato i tre aggressori denunciandoli per lesioni aggravate.

