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Rimini, diffonde false foto di nudo di una coetanea create con l’AI: denunciato un minorenne

La Squadra Mobile ha ricostruito la diffusione delle immagini manipolate attraverso chat, social e smartphone. La Questura avverte: «Non sono semplici scherzi, possono configurare reati gravi».

1 ott 2026
Rimini, diffonde false foto di nudo di una coetanea create con l’AI: denunciato un minorenne

Un minorenne è stato denunciato dalla Polizia per aver diffuso finte foto di nudo di una coetanea create con l'intelligenza artificiale. L'indagine della Squadra Mobile di Rimini è partita a seguito di una segnalazione.

Gli agenti specializzati in reati contro la persona sono riusciti a risalire - tramite l'analisi di chat, social network e smartphone - a chi aveva fabbricato e condiviso, senza il consenso dell'interessata, gli scatti fasulli che riportavano il viso della minorenne incollato in modo realistico a corpi svestiti.

Gli approfondimenti hanno permesso di ricostruire i canali attraverso i quali i contenuti sono stati generati, alterati con l'AI e poi condivisi: operazioni delicate condotte in coordinamento con la Procura dei minori per tutelare l'equilibrio psicologico dei giovani coinvolti.

La Questura "richiama l'attenzione di giovani e famiglie sul fatto che condotte apparentemente considerate da alcuni come semplici scherzi, ritorsioni o forme di derisione online possono integrare fattispecie di reato di particolare gravità e determinare conseguenze giudiziarie rilevanti".




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