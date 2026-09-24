Rimini, disabile maltrattato in un centro di degenza: sette operatori sociosanitari indagati

Sette operatori socio sanitari di un centro di degenza e riabilitazione di Rimini indagati per maltrattamenti. Insulti, percosse come schiaffi in faccia e spintoni, utilizzo di mezzi di contenimento protratti nel tempo, carenze igieniche e minacce nei confronti di un paziente completamente disabile, le ipotesi di reato.

Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, che ha chiesto l'applicazione di una misura cautelare personale nei confronti degli indagati, si basano su documentazione audio e video, oltre alla testimonianza di una parente del paziente. Secondo la denuncia, il disabile affidato alle cure della struttura, inizialmente autosufficiente per le semplici mansioni personali come alimentarsi e andare in bagno, una notte viene trasportato in ospedale a causa di una caduta accidentale.

In Pronto soccorso, i sanitari riscontrano varie fratture alla spalla, al piede e al naso. Secondo i parenti quella caduta poteva essere stata la conseguenza di maltrattamenti e nel marzo del 2025 sporgono denuncia ai carabinieri. Scattano così le indagini che documentano una serie di vessazioni e di insulti, e dopo pochi mesi, nell'ottobre del 2025, si verifica il decesso del paziente disabile.

I due fatti, ossia decesso e maltrattamenti, non sono messi al momento in relazione dalle indagini, ma la Procura di Rimini dopo un anno dalla denuncia chiede al gip del Tribunale di Rimini di applicare la detenzione cautelare nei confronti degli operatori socio sanitari. Per il gip di Rimini, però, pur sussistendo i gravi indizi di colpevolezza, non vi sarebbero le esigenze cautelari perché i fatti sono lontani nel tempo. La Procura ha appellato la decisione del gip e sulla vicenda ora si attende la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna. L'indagine, a prescindere dalla misura cautelare, è comunque in fase di conclusione e la richiesta di rinvio a giudizio pare scontata.

I sette operatori sociosanitari sono difesi dagli avvocati Enrica Vasini e Paolo Gasperoni del Foro di Rimini.







