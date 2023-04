Sono in corso, da domenica, le ricerche di un 83enne riminese, che era uscito in serata per pescare con il suo moscone senza aver fatto rientro a terra. Impegnate a scandagliare la zona, dalla prima mattinata, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco con motovedette, elicotteri e sommozzatori. Il moscone dell'anziano - riporta Riminitoday - è stato ritrovato fra i Bagni 80 e 90, ma di lui ancora non c'è traccia.