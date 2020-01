VANDALISMO Rimini: distrutta la statua di Bambino Gesù sotto l'Arco Augusto

Atto vandalico contro il Presepe allestito a Rimini, sotto l'Arco d'Augusto, in pieno centro storico. Nella notte è stata asportata e distrutta la statuetta del Bambin Gesù. I pezzi sono stati rinvenuti questa mattina e repertati dalla Polizia Locale che indaga sull'accaduto. Nelle prossime ore verranno visionati i filmati delle varie telecamere di videosorveglianza della zona al fine di identificare l'autore del gesto. Stando ai pezzi rinvenuti la statua è stata sbattuta a terra più volte e ridotta in molteplici pezzi volontariamente. Il Bambino nella Mangiatoia è stato subito sostituito. Non è il primo atto vandalico contro la Natività dell'Arco d'Augusto quest'anno. Subito dopo Natale una scritta aveva imbrattato lo striscione ai piedi del presepe.



