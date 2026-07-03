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Rimini, divieto di avvicinamento per ex moglie e suoceri: avrebbero minacciato e aggredito un uomo

La Procura di Rimini applica il "codice rosso": secondo le indagini, la vittima sarebbe stata anche ostacolata nel vedere le figlie

3 lug 2026
Tribunale di Rimini (foto archivio RTV)
Tribunale di Rimini (foto archivio RTV)

Divieto di avvicinamento per un'ex moglie e i suoi genitori, accusati di aver vessato e aggredito un uomo. Il provvedimento è stato disposto dal giudice su richiesta della Procura di Rimini, che ha applicato le procedure previste dal "codice rosso" a tutela della presunta vittima di maltrattamenti e violenze familiari. Nel registro degli indagati sono finite la 39enne, di origine moldava, e i suoi genitori, entrambi di 59 anni. Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Davide Ercolani e condotte dai Carabinieri, avrebbero accertato una serie di comportamenti iniziati a maggio, durante i quali la donna avrebbe sistematicamente impedito all'ex marito di vedere le figlie di 10 anni, accompagnando tali condotte con minacce di morte.

L'episodio ritenuto più grave dagli investigatori riguarda una presunta aggressione organizzata ai danni dell'uomo. Secondo la ricostruzione della Procura, l'ex moglie lo avrebbe attirato in una trappola, chiudendolo a chiave in una stanza e consentendo ai propri genitori di aggredirlo fisicamente utilizzando cocci di vetro e una paletta di ferro.

Alla luce degli elementi raccolti, il Gip Alessandro Capodimonte ha emesso un'ordinanza cautelare che vieta ai tre indagati di avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi di lavoro dell'uomo. Gli indagati sono assistiti dall'avvocata Martina Montanari.




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