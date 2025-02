Rimini, donna costretta a girare film porno e segregata in hotel: arrestato 43enne

Un 43enne di origini albanesi è stato arrestato dalla squadra mobile di Rimini con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali, atti persecutori, sequestro di persona ed estorsione. L'uomo avrebbe costretto una donna con cui aveva una relazione a girare film pornografici per poi venderli online, oltre a picchiarla e segregarla per ore in una stanza d'hotel a Rimini.

L'operazione è stata condotta dalla polizia su disposizione del gip Raffaele Deflorio, nell'ambito di un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. La vittima, ridotta in totale assoggettamento, ha subito ripetute violenze fisiche e psicologiche, oltre all'estorsione di 20mila euro.

Il 25 gennaio scorso, la donna si è presentata in Questura con evidenti segni di percosse sul volto e una frattura all'arcata dentaria, denunciando l'ennesima aggressione avvenuta pochi giorni prima, il 18 gennaio, in un hotel della città. Grazie alla tempestiva attività investigativa, la polizia ha potuto ricostruire l'intera vicenda e fermare il responsabile. L'uomo, difeso dall'avvocato Tiziana Casali del Foro di Rimini, è ora in carcere in attesa di processo.