Rimini, donna investita in via Chiabrera: interviene l’elisoccorso

Una donna è stata investita e scaraventata a diversi metri di distanza da un’auto in via Chiabrera, a Rimini. L’incidente è avvenuto in mattinata all’altezza del civico 34, davanti alla sede di SGR Servizi, mentre la vittima si trovava in prossimità delle strisce pedonali.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, una Ford avrebbe colpito la donna con il lato passeggero del veicolo, scagliandola a a terra. Per via dell'impatto ha riportato lesioni importanti, che hanno reso necessario l'intervento del Pronto Soccorso, per il trasporto con l’elisoccorso all'Ospedale Bufalini di Cesena.

Sul Posto gli agenti della Polizia Locale. Via Chiabrera è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.











