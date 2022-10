Rimini: donna investita sulle strisce pedonali, cosciente all'arrivo dei soccorsi

Incidente, attorno alle 15 di martedì, in via della Fiera, a Rimini. All'altezza dell'intersezione con via Ariete, una signora di mezza età, con la propria bicicletta, è stata investita sulle strisce pedonali da una Nissan Qashqai condotta anch'essa da una donna. I primi a soccorrerla sono stati i passanti, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto in ospedale, con codice di media gravità. La donna investita è sempre rimasta cosciente, anche se visibilmente spaventata dall'accaduto. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.