INCIDENTE Rimini: donna investita sulle strisce pedonali in via della Fiera

Una donna, sulla sessantina, è stata coinvolta in un incidente sulle strisce pedonali in via della Fiera a Rimini. È accaduto questo pomeriggio, attorno alle 15. A colpirla un'auto che viaggiava in direzione mare. La donna, che aveva con sé una bicicletta, è stata trasportata all'ospedale Bufalini in codice di media gravità. All'arrivo del 118, infatti, era cosciente. La dinamica esatta del sinistro è al vaglio della Polizia locale che, per facilitare i rilievi, ha chiuso una corsia.

Foto Gallery I rilievi della Polizia locale

