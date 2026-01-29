CRONACA Rimini: donna portata in una struttura abbandonata e violentata, arrestato l'aggressore

Rimini: donna portata in una struttura abbandonata e violentata, arrestato l'aggressore.

Avrebbe convinto una donna a seguirlo con la scusa di trovare un riparo per la notte e, una volta raggiunta una colonia abbandonata, l’avrebbe minacciata e aggredita sessualmente. Per questo un 29enne di origine tunisina, senza fissa dimora, è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Rimini con l’accusa di violenza sessuale.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe incontrato la vittima, una donna romena di 32 anni, intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Dopo una breve conversazione, l’avrebbe persuasa a seguirlo in una struttura abbandonata della periferia, raggiunta a bordo di un autobus. Giunti in una colonia dismessa nel comune di Bellaria, il 29enne l’avrebbe prima minacciata e poi l'avrebbe violentata. La donna, però, sarebbe riuscita a reagire, ingaggiando una colluttazione e riuscendo infine a fuggire.

Raggiunta un’abitazione nelle vicinanze, la 32enne ha chiesto aiuto e ha dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenute più pattuglie dei Carabinieri, che hanno soccorso la vittima e rintracciato il presunto aggressore ancora all’interno della struttura abbandonata.

La donna è stata accompagnata all’Ospedale Infermi di Rimini per gli accertamenti sanitari, mentre l’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e trasferito nel carcere locale, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini.

