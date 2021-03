RIMINI Rimini: donna travolta e uccisa da un treno in corsa

Una donna straniera di 41 anni è stata travolta e uccisa da un treno in corsa. La tragedia è avvenuta ieri sera sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna intorno alle 21.30 al passaggio a livello di via XXV marzo 1831, a Viserba. La donna, originaria dell'Ucraina, avrebbe attraversato i binari nonostante le sbarre fossero abbassate, mentre sopraggiungeva il Frecciabianca che procedeva in direzione di Ravenna.

Il macchinista si è trovato all'improvviso davanti la donna e nonostante un disperato tentativo di frenata l'impatto è stato inevitabile. E' scattato l'allarme e, nonostante l'intervento del personale del 118, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. La linea è stata chiusa per i rilievi della Polfer.

