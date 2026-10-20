Rimini, dopo 22 anni torna il volo diretto da Stoccolma: la Riviera punta a riconquistare i turisti svedesi

Dopo 22 anni di assenza, torna il collegamento aereo diretto tra Stoccolma e Rimini. Dal 2 giugno 2027 Ryanair riattiverà la rotta con la capitale svedese, riportando all'aeroporto Federico Fellini un mercato turistico che ha segnato la storia della Riviera romagnola. Negli anni Sessanta e Settanta, Rimini era infatti una delle mete italiane preferite dai turisti scandinavi.

Migliaia di svedesi, norvegesi, danesi e finlandesi sceglievano ogni estate le spiagge romagnole, tra divertimento, locali notturni e vacanze in famiglia. Un fenomeno che ha contribuito a costruire il mito della Riviera. A ricordare quegli anni, sulle pagine del Resto del Carlino, è Ennio Sanese, titolare della discoteca Carnaby, che per lungo tempo ha lavorato nell'accoglienza dei turisti provenienti dal Nord Europa.

I dati confermano quanto sia cambiato il mercato: da gennaio ad agosto 2026 sono stati 5.952 gli arrivi di turisti svedesi a Rimini, molti dei quali costretti a utilizzare l'aeroporto di Bologna per raggiungere la costa. Il ritorno del volo diretto potrebbe dunque favorire nuovi flussi turistici, con ricadute positive anche per l'entroterra e per la vicina Repubblica di San Marino. La tratta Stoccolma-Rimini rientra nel piano di espansione di Ryanair al Fellini, che dal 2027 diventerà una base operativa della compagnia irlandese, con 17 rotte complessive, cinque delle quali nuove, e un investimento annunciato di 200 milioni di dollari.









