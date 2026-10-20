TURISMO Rimini, dopo 22 anni torna il volo diretto da Stoccolma: la Riviera punta a riconquistare i turisti svedesi Dal 2 giugno 2027 Ryanair ripristina il collegamento con la capitale svedese. Un'opportunità per rilanciare un mercato turistico che negli anni d'oro portava migliaia di scandinavi sulla Riviera romagnola

Rimini, dopo 22 anni torna il volo diretto da Stoccolma: la Riviera punta a riconquistare i turisti svedesi.

Dopo 22 anni di assenza, torna il collegamento aereo diretto tra Stoccolma e Rimini. Dal 2 giugno 2027 Ryanair riattiverà la rotta con la capitale svedese, riportando all'aeroporto Federico Fellini un mercato turistico che ha segnato la storia della Riviera romagnola. Negli anni Sessanta e Settanta, Rimini era infatti una delle mete italiane preferite dai turisti scandinavi.

Migliaia di svedesi, norvegesi, danesi e finlandesi sceglievano ogni estate le spiagge romagnole, tra divertimento, locali notturni e vacanze in famiglia. Un fenomeno che ha contribuito a costruire il mito della Riviera. A ricordare quegli anni, sulle pagine del Resto del Carlino, è Ennio Sanese, titolare della discoteca Carnaby, che per lungo tempo ha lavorato nell'accoglienza dei turisti provenienti dal Nord Europa.

I dati confermano quanto sia cambiato il mercato: da gennaio ad agosto 2026 sono stati 5.952 gli arrivi di turisti svedesi a Rimini, molti dei quali costretti a utilizzare l'aeroporto di Bologna per raggiungere la costa. Il ritorno del volo diretto potrebbe dunque favorire nuovi flussi turistici, con ricadute positive anche per l'entroterra e per la vicina Repubblica di San Marino. La tratta Stoccolma-Rimini rientra nel piano di espansione di Ryanair al Fellini, che dal 2027 diventerà una base operativa della compagnia irlandese, con 17 rotte complessive, cinque delle quali nuove, e un investimento annunciato di 200 milioni di dollari.



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