RIMINI Rimini, dopo l'inseguimento tre arresti: sequestrati 347 grammi di cocaina e 6.500 euro L'aggiornamento della Questura sull'operazione di ieri in via Tolemaide: Feriti due agenti, uno con 25 giorni di prognosi. In manette due cittadini albanesi di 21 e 22 anni e un italiano di 33 anni

Rimini, dopo l'inseguimento tre arresti: sequestrati 347 grammi di cocaina e 6.500 euro.

Emergono nuovi dettagli sull'inseguimento avvenuto ieri nella zona nord di Rimini, concluso dopo la fuga di un SUV rubato e il fermo di due persone. L'aggiornamento diffuso dalla Questura amplia il quadro dell'operazione: gli arresti sono saliti a tre, sono stati sequestrati cocaina, migliaia di euro in contanti e due coltelli, mentre due agenti della Squadra Mobile sono rimasti feriti.

Gli arrestati sono due cittadini albanesi di 21 e 22 anni e un italiano di 33 anni. Quest'ultimo è stato coinvolto nella successiva fase investigativa ed è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: si trovava, secondo quanto riferito dalla Polizia, nella stanza nella quale gli investigatori hanno rinvenuto l'ingente quantitativo di cocaina.

Le perquisizioni effettuate dopo il fermo dei due uomini a bordo dell'auto rubata hanno infatti dato un nuovo sviluppo all'operazione. All'interno del veicolo sono stati trovati sostanza stupefacente, denaro contante e due coltelli. Gli accertamenti sono poi proseguiti nei luoghi nella disponibilità degli arrestati, dove la Squadra Mobile ha recuperato altra cocaina, portando il quantitativo complessivamente sequestrato a circa 347 grammi, oltre a 6.500 euro in contanti.

Emergono anche nuovi particolari sulle conseguenze dell'inseguimento. Due appartenenti alla Squadra Mobile sono rimasti feriti: per uno la prognosi è di tre giorni, mentre l'altro ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.

La Questura ha inoltre precisato che durante la fuga il SUV, risultato rubato alcune settimane prima a Bologna, ha urtato quattro veicoli civili, oltre ad aver speronato il mezzo di servizio della Polizia. Dopo l'interruzione della corsa, i due occupanti erano scappati a piedi verso i campi. Uno era stato bloccato dagli uomini della Mobile, l'altro successivamente intercettato con l'intervento di una Volante. Durante le fasi più concitate dell'inseguimento un agente aveva esploso in aria due colpi con l'arma d'ordinanza, nel tentativo di indurre i fuggitivi a fermarsi.

Ai due cittadini albanesi vengono attribuiti a vario titolo ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto di oggetti atti ad offendere e violazioni del Codice della Strada legate alla fuga. Per il 33enne italiano l'arresto è invece scattato per detenzione ai fini di spaccio.

L'operazione, sottolinea infine la Questura, testimonia "l'efficacia dell'attività investigativa e di controllo del territorio della Polizia di Stato" e la capacità di trasformare "l'analisi degli elementi investigativi in un intervento tempestivo sul territorio".

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