Rimini: dopo la Petitti anche Sadegholvaad si candida a Sindaco.

"Mi chiamo Jamil Sadegholvaad, forse qualcuno di voi già mi conosce, sono l’assessore col nome strano, e faccio parte della squadra del sindaco Gnassi". Inizia così il messaggio Facebook che il 49 enne assessore alla Sicurezza e alle Attività economiche, ha lanciato sul suo profilo annunciando la candidatura a sindaco di Rimini. Dopo 10 anni al fianco di Andrea Gnassi, "io non mi tiro indietro - scandisce -: il mio cuore è Rimini quindi è certo che io ci sono e ci sarò. Credo che la strada maestra per quello che vogliamo fare sia quella tracciata dal sindaco Gnassi nel 2016 e dal presidente Bonaccini appena un anno fa: il centrosinistra diventa credibile quando la visione si abbina al coinvolgimento di un campo largo di forze tradizionali e civiche. Con serenità dico che è finito il tempo in cui si gioca da soli".

Per questo, argomenta, "in questi giorni ho informato di questa mia disponibilità a essere parte di questo progetto per Rimini il sindaco Gnassi, il presidente Bonaccini, i rappresentanti del Partito Democratico e quelli dei movimenti civici nati in città. Oggi dobbiamo tutti fare un passo in avanti per Rimini nessuno escluso".

Dunque nella corsa a sindaco di Rimini alle prossime comunali, 'gara' a cui si è già iscritta la presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, la democratica Emma Petitti, entra in scena, anche un altro esponente del Pd.





