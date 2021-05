Rimini: dopo lo scippo si pente e si costituisce: "Sono stato io, mi dispiace"

Uno scippo ai danni di una giovane donna riminese è avvenuto in Via Marconi a Rimini. Il rapinatore l'aveva affiancata a bordo di una bicicletta, colpendola con una gomitata al braccio sinistro per guadagnarsi la fuga. È stato invano il tentativo della ragazza di inseguire l'uomo e recuperare la borsa, che conteneva documenti, il cellulare e pochi contanti.

Neanche un'ora dopo però lo scippatore ha contattato, con il cellulare rubato, la Questura di Rimini per costituirsi. Si trattava di un 30enne di origine pugliese senza fissa dimora, che ha detto agli agenti di essere pentito per l'accaduto, spiegando di aver compiuto il furto spinto dal bisogno di comprarsi qualcosa da mangiare. Agli agenti di Polizia ha provveduto quindi a restituire il cellulare rubato e a indicare il luogo dove aveva gettato la borsa. Alla vittima è stato restituito tutto il maltolto. Ora il reo confesso, in stato di libertà, dovrà rispondere di una denuncia per il reato di rapina impropria.

