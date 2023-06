Rimini, drammatico infortunio sul lavoro: uomo precipita da un cantiere

Un operaio di 65 anni, Michele Pepe, di origini napoletane ma residente a Bellaria, è morto questa mattina in un drammatico infortunio sul lavoro che si è verificato in via Marvelli, in zona Rivazzurra, a Rimini, alle 9.30. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto, l'uomo è precipitato dal quinto piano in un cantiere. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il Pubblico Ministero Davide Ercolani ha disposto il sequestro del cantiere e l'autopsia, che verrà effettuata nella giornata di lunedì. Per le indagini presente anche la Medicina del Lavoro e la Squadra Mobile.