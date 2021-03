CRONACA Rimini: droga e clandestini in albergo. Polizia sospende la licenza per quindi giorni

Licenza sospesa per 15 giorni ad un albergatore di Rimini. È quanto deciso dal Questore dopo che gli accertamenti hanno fatto emergere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di cittadini alloggiati nell’hotel, utilizzato sia come luogo d’incontro per lo spaccio che come luogo di confezionamento e deposito della sostanza stupefacente.

All'interno le 17 persone ospitate, di cui 16 gravati da precedenti di polizia, non erano state registrate nell’apposito portale alloggiati, di fatto sottraendole ad ogni controllo dell’autorità di Pubblica Sicurezza. Fra loro vi erano anche due clandestini oggetto di successiva espulsione. A ciò si aggiungeva anche la totale assenza delle misure anti contagio.

